W zagrodzie w Gołuchowie urodził się kolejny żubr

Żubr jest największym ssakiem lądowym Europy. Miano „króla puszczy” zawdzięcza swoim rozmiarom i postawie. Dorosłe osobniki ważą ok. 400-500 kg (samice) i 600-700 kg (samce), młode w momencie narodzin ma ok. 30 kg. Żubry z natury są spokojne, jednak w momencie zagrożenia potrafią rozpędzić się do prędkości 50-60 km/h i przeskoczyć ok. 2-metrową przeszkodę.

Hodowla zagrodowa żubrów ma za zadanie kontrolowane rozmnażanie osobników, aby zapewnić przepływ genów, a tym samym zdrowie żubrów i ciągłość gatunku. Na przełomie XIX i XX wieku liczebność tego gatunku na wolności zaczęła się drastycznie zmniejszać, aż do lat 20. ubiegłego wieku, kiedy zginęły ostatnie osobniki wolno żyjące. Zachowały się jedynie żubry w zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych. W tym czasie powstała idea przywrócenia żubra naturze. Efektem współpracy wielu krajów było utworzenie Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra. Zadanie odbudowy gatunku było trudne ze względu na małą liczbę osobników. Po wielu latach cel udało się osiągnąć. Obecnie jego liczebność na świecie to ok. 8000 sztuk, z czego w Polsce żyje prawie 2000 żubrów.

Źródło: OKL Gołuchów