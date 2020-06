Wakacje to dobry czas na odwiedziny parku w Gołuchowie ZDJĘCIA

Do wyborów pozostało

Przed nami pierwszy weekend wakacji. Jeśli na razie nie macie większych planów wakacyjnych, zachęcamy Was do odwiedzenia parku-arboretum w Gołuchowie. Można tam nie tylko odpocząć na łonie natury, ale także zwiedzić zamek, Muzeum Leśnictwa czy zajrzeć do pokazowej zagrody zwierząt.