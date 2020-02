Walne zebrania OSP w gminie i mieście Stawiszyn. Podsumowali miniony rok i uchwalili plany na 2020 ZDJĘCIA

Zebrania odbyły się w Zbiersku Kolonii, Piątku Wielkim, Piątku Małym, Zbiersku, Pólko-Ostrówek, Stawiszynie i Długiej Wsi III.

- Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych to przede wszystkim bezinteresowne niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia. Jest to także forma integracji tych najmniejszych społeczności lokalnych, bez względu na wiek. Cieszy przede wszystkim zaangażowanie młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, którzy kontynuują zazwyczaj rodzinne tradycje swoich ojców i dziadków – zaznaczyła p.o. burmistrza Stawiszyna, Żaneta Lasiecka–Stodolna, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach.

Podejmowane uchwały dotyczące planów działania na nowy rok określały realne potrzeby poszczególnych jednostek. Wymiana bramy, ogrzewania, okien, kupno mundurów, odnowienie elewacji, czy wreszcie zakup nowszych samochodów niezbędnych do akcji. Oprócz środków własnych, wsparcia samorządu, a przede wszystkim ofiarnej, wolontariackiej pracy samych strażaków niezbędne będą pieniądze pozyskane z zewnątrz. Mamy nadzieję, że także w tym roku uda się pozyskać środki z MSWiA, Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników czy też z programów fundacji działających przy spółkach skarbu państwa.

- Jestem przekonana, że trzeba rozmawiać w Warszawie, na przykład z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozyskania samochodów od Państwowej Straży Pożarnej. Jest to jedna z dróg pozyskiwania sprzętu dla OSP. – uważa Żaneta Lasiecka–Stodolna.