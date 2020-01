Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu ma nowy samochód. ZDJĘCIA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu wzbogacił się o pojazd Renault Trafic Grand Pack Clim dCi HD. Jest on dostosowany do przewozu ośmiu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Auto kosztowało 118 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy złotych pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 25 tysięcy złotych z budżetu Miasta Kalisza i 13 tysięcy złotych ze środków własnych Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych".

- Nowy pojazd dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort podopiecznych. W minionym roku Miasto odpowiedziało na wniosek WTZ i tym samym udało nam się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań, by realizować tego typu inicjatywy – mówił wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny. – Dziękuję wszystkim, którzy wsparli zakup pojazdu i przyczynili się do realizacji zadania. Życzę, by nowy samochód służył jak najlepiej. Jestem przekonany, że ułatwi on pracę opiekunom, a podopiecznym pomoże pokonywać trudności. Nie wątpię, że wspólnie zrealizujemy jeszcze wiele ciekawych projektów.