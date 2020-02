Zdobądź bilet do kaliskiego teatru na spektakl "Godzina spokoju"

Dla naszych Czytelników mamy podwójną wejściówkę do teatru na komedię "Godzina spokoju" Floriana Zellera w reżyserii Michała Grzybowskiego (16.02 g. 18). Co trzeba zrobić, by ją zdobyć?