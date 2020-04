Wejdź do wirtualnego salonu Toyota Mikołajczak bez potrzeby wychodzenia z domu

Sercem internetowego salonu jest rozbudowana funkcja wideorozmowy. To dzięki niej, nie ruszając się z domu, możemy ustalić z przedstawicielem wybranego dealera wszystkie interesujące nas szczegóły, poznać wybrany model podczas prezentacji video i dokonać zakupu. Dostęp do platformy internetowego salonu znajdziemy na stronie: www.toyotamikolajczak.pl.

Co umożliwia wirtualny salon?

Internetowy salon umożliwia swobodny kontakt ze sprzedawcą przez dedykowaną platformę i zapoznanie się z wszystkimi dokumentami na udostępnionym pulpicie komputera sprzedawcy. Konsultant pomoże wybrać model oraz konfigurację auta, zaprezentuje każdy detal samochodu stojącego w salonie oraz przeprowadzi całą procedurę zamówienia i sprzedaży, załatwiając wszelkie formalności. Gotowa umowa kupna-sprzedaży zostanie przesłana kurierem, a auto może być dostarczone pod wskazany przez klienta adres. Wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu. Do połączenia wystarczą zwykły komputer z kamerą, smartfon lub tablet połączone z internetem. W obecnej sytuacji, która zaistnniała na cały świecie taka opcja wydaje się być najlepszą, jeżeli chodzi o kontakt klienta z salonem.

W jaki sposób możemy się połączyć?

Aby połączyć się wideorozmową ze sprzedawcą, wystarczy wejść na stronę www.toyotamikolajczak.pl i kliknąć czerwone pole z napisem "Połącz z doradcą". Nastąpi automatyczne połączenie z naszym doradcą video. Dostęp do platformy Wideorozmowy są dostępne w godzinach naszej pracy. W pozostałym czasie do dyspozycji klientów pozostaje standardowy Live Chat tekstowy. Podobne rozwiązanie jest dostępne dla klientów, którzy zainteresowani są samochodami używanymi. Wystarczy wejść na stronę toyotamikolajczak.pl i kliknać „Połącz z doradcą” pod nagłówkiem aut używanych. Video chat dostępny pn-pt: 9-17. Chat tekstowy - tradycyjny dostępny jest bez przerwy.

Toyota Mikołajczak wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

Toyota Mikołajczak przygotowała dla swoich klientów specjalną odsłonę wirtualnego salonu. Wchodząc na www.toyotamikolajczak.pl można dosłownie wejść do wnętrza salonu Toyota Mikołajczak i usiąść przed doradcą z wybranego przez nas działu. Możemy w prosty sposób nawiązać kontakt przed formę, która nam najbardziej odpowiada. Oprócz tego cyklicznie na stronie zamieszczane są videoprezentacje kolejnych modeli aut. Bez potrzeby wychodzenia z domu możemy wejść do ich wnętrza i posłuchać, co ciekawego o modelach mówią nasi doradcy. Dodatkowo rozszerzyliśmy nasze działania na portalu społecznościowym i od teraz możecie oglądać relację LIVE, podczas których rozmawiamy o ze świata Toyoty i Lexusa oraz można zadać pytania naszym doradcom.

Usługa „Internetowy salon” uzupełnia obecne formy sprzedaży polskich dilerów Toyoty oraz Lexusa, którzy nadal będą prowadzić tradycyjną działalność salonów oraz serwisów w przedziałach godzinowych odpowiadających obecnym zasobom kadrowym stacji dilerskich.