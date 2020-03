Wernisaż w Galerii w Hallu - "...pomiędzy malarstwem, a rysunkiem..." Joanny Bocianowskiej-Andersz ZDJĘCIA

Joanna Bocianowska-Andersz to rodowita kaliszanka, rocznik 1979, praktykująca malarka, związana zawodowo także z wzornictwem przemysłowym i grafiką komputerową. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Wydziału Edukacji Artystycznej w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom w Pracowni Rysunku prof. Tadeusza Gaworzewskiego, 2007).

Choć portret i sylwetka człowieka to temat dotychczas dominujący w jej artystycznym portfolio, pozostaje otwarta na inne wątki artystycznej działalności. Inspirujące jest wszystko, co miłe oku na co dzień, postacie osób z bliskiego otoczenia, jak i sylwetki ukochanego psa czy też widok pejzażu skąpanego w słońcu lub we mgle podczas weekendowego spaceru.

