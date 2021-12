Wernisaż wystawy "Łączymy pokolenia" w CKiS w Kaliszu. Seniorzy twarzą kalendarza na 2022 rok. ZDJĘCIA

Koncepcja sesji zdjęciowej jest skupiona wokół lat 20. XX wieku. Fotografie pobudzają wyobraźnię, skłaniają do refleksji nad zmieniającymi się trendami mody, postępu cywilizacyjnego i wartości. Mija 100 lat od tamtych czasów.

To już ósma edycja kalendarza „Łączymy Pokolenia”. Fundacja „Z Godnością” zaprosiła rodziny starszych osób, a także kaliszan, na wernisaż wystawy fotografii, który odbył się w kaliskim Centrum Kultury i Sztuki.

Kalendarz "Łączymy pokolenia" ma pomóc starym i chorym

Kupno kalendarza to realna pomoc dla osób zmagających się z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy powikłaniami po udarze mózgu. Pieniądze ze sprzedaży kalendarzy wspierają cel zakupu wyposażenia do gabinetu, w którym przeprowadza się terapie zajęciowe. Mowa o multimedialnym stole terapeutycznym, który posłuży do aktywizacji osób z wcześniej wymienionymi chorobami, bądź powikłaniami.