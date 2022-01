Wichury przeszły nad Kaliszem i powiatem kaliskim. Strażacy wyjeżdżali do 93 zdarzeń. ZDJĘCIA OPRAC.: Ewelina Samulak-Andrzejczak

Ostatni weekend nie należał do spokojnych. Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z wichurami, które przeszły przez Kalisz i powiat kaliski. Jak informuje Komenda Miejska PSP w Kaliszu strażacy wyjeżdżali do 93 zdarzeń. Do najpoważniejszego z nich doszło w Rajsku w gminie Opatówek. Silny wiatr zerwał dach budynku kurnika, w którym znajdowało się 28 tys. tygodniowych kurcząt.