Wielka choinka pojawiła się już na Głównym Rynku w Kaliszu!

Choinka już stoi na Głównym Rynku w Kaliszu

Na Głównym Rynku stanęła choinka – to pierwszy z elementów świątecznej dekoracji Kalisza. W tym roku jest to żywe, wielkie drzewko, które dostarczono z Nadleśnictwa Antonin. Drzewko zostało postawione w sercu Kalisza we wtorek.

Mimo, że przetarg na iluminacje świąteczne został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny, które oferowały dwie zgłoszone firmy, prezydent Kalisza zapewnia, że w mieście nie zabraknie świątecznych iluminacji i ozdób. Mają się one pojawić już wkrótce.