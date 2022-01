Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Kaliszu. Tak bawiono się w Arenie! ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

Światełkiem do nieba i koncertem Subterfuge zakończył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaliszu. Kaliszanie przybyli do hali Arena nie tylko po to, aby się dobrze bawić, ale także licytować fanty, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenia wzroku u dzieci.