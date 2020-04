Wielka Sobota. W tradycji to dzień święcenia pokarmów

- Zawartość święconki różniła się w zależności od regionu, ale dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. W XVIII i XIX wieku księża przyjeżdżali do domów i święcili całe zastawione stoły, a także jedzenie ułożone w koszach i dzieżach na dziedzińcach kościelnych lub wiejskich placach. Dopiero nieco później święcenie potraw przeniosło się do kościoła. Zestaw święconego koszyka zmieniał się, ograniczano liczbę potraw, aż pozostało tylko siedem i obecnie zwyczaj święcenia ma charakter czysto symboliczny. Zestaw obowiązkowych potraw ustalony w okresie romantyzmu obowiązuje do dzisiaj. Potraw w koszyku może być więcej, ale te siedem powinno się w nim znaleźć symbolizują bowiem treść chrześcijaństwa - tłumaczy Wojciech Zjawiony, etnograf z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Chleb - wśród chrześcijan zawsze był najważniejszym symbolem – przedstawia bowiem Ciało Chrystusa, a we wszystkich kulturach był pokarmem podstawowym, niezbędnym do życia, gwarantował dobrobyt i pomyślność.

Jajko - jest symbolem odradzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią.

Sól - to symbol oczyszczenia, sedno istnienia i prawdy, to także minerał życiodajny, odstraszający zło.

Wędlina - zapewnia zdrowie i płodność, ale także jest symbolem dostatku.

Ser - symbolizuje przyjaźń między człowiekiem i siłami przyrody, miał zapewnić opiekę nad stadem zwierząt domowych.

Chrzan - zawsze był ludowym symbolem siły i fizycznej krzepy.

Ciasto - do koszyka ze święconką weszło ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości.

Sam koszyk do święconki powinien być zrobiony z wikliny, słomy lub sosnowych łubów.