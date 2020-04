Wielkanoc 2020 bez święconki i tradycyjnej rezurekcji. Nabożeństwa w internecie

Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przystąpienia do sakramentu po ustaniu przeszkody. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne z odpowiednią ilością kapłanów do sprawowania sakramentu indywidualnie.

- Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej np. telefon, komunikator internetowy itp. - przypomina ordynariusz diecezji kaliskiej. - Duszpasterze są zobowiązani przypomnieć wiernym, że w związku z wykładnią trzeciego przykazania kościelnego „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą” w diecezji kaliskiej okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej 26 marca do uroczystości Bożego Ciała 11 czerwca.

Biskup zachęca księży proboszczów, aby z celebracji Triduum Paschalnego organizowali transmisje z kościołów parafialnych w mediach społecznościowych, a ich terminy podali odpowiednio wcześniej do wiadomości swoim wiernym tak, by mogli łączyć się duchowo. W razie niemożności zorganizowania transmisji parafialnych, należy poinformować wiernych o transmisjach ogólnopolskich i diecezjalnych. Nabożeństwa sprawowane w katedrze będą transmitowane przez Diecezjalną Telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej: Msza Krzyżma o godz. 10.00, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30, Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Niedziela Palmowa, czyli upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Nie będzie procesji rezurekcyjnych. Wierni będą mogli odwiedzać Groby Pańskie. Do nawiedzenia kościoła w czasie świąt należy wykorzystać boczne wejście i dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż pięć osób.