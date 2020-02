Wielkie serce na nakrętki trafiło do Szkoły Podstawowej nr 3 ZDJĘCIA

Po tym jak symbolicznie, bo w walentynki, wielkie metalowe serce na plastikowe nakrętki od butelek stanęło przed budynkiem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 przy ulicy Budowlanych (akcja okazała się sukcesem, bo już po kilku dniach serce zapełniło się nakrętkami), w minioną środę druga tego typu instalacja trafiła do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Ciasnej.

Cel zbiórki również w tym przypadku jest szczytny - środki ze sprzedaży kapsli przekazane będą na leczenie niepełnosprawnej Laury.

Przekazanie szkole serca odbyło się z prawdziwą pompą - w sali gimnastycznej zgromadziło się kilkadziesięcioro uczniów, którzy przygotowali na tę okazję program artystyczny.

- To serce symbolizować będzie to, że od 130 lat nasza szkoła ma takie ogromne serce dla dzieci i dla innych ludzi. Zapraszamy, żeby przyłączyć się do akcji, które służą drugiemu człowiekowi, ochronie środowiska, zdrowiu i będą działy się jeszcze w tym roku i latach kolejnych - powiedziała dyrektor SP nr 3 Katarzyna Garnuszewska.