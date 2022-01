Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów pojedzie z Kalisza do Warszawy

Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów pierwszy raz wyruszyła w trasę do stolicy Polski w 2000 roku. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tego przedsięwzięcia, a także Kaliskich Imprez Zamkniętych towarzyszących WOŚP, był nieżyjący już Bronisław Krakus. Od 2010 roku w tym zakresie współpracował ze starostą kaliskim Krzysztofem Nosalem, Wiolettą Przybylską – rzecznikiem sztafety i Starostwem Powiatowym w Kaliszu. W tym roku sztafeta wystartuje już po raz 22.

- Bronka nie ma z nami, ale myślę, że czuwa nad nami jak zawsze. Był pomysłodawcą sztafety i Kaliskich Imprez Zamkniętych, a także człowiekiem bardzo szlachetnym, o wielkim sercu, moim przyjacielem. Bardzo nam go brakuje. Współpracowaliśmy przy organizacji sztafety i zbiórek WOŚP już od ponad 10 lat. Będziemy więc kontynuować tę inicjatywę i grać z WOŚP do końca świata i jeszcze jeden dzień dużej. To wielkie dzieło, a w ten sposób, możemy pomagać i wspierać WOŚP oraz upamiętnić naszego Przyjaciela, Bronisława Krakusa – mówi Wioletta Przybylska.