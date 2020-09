Wieża Ciśnień w Kaliszu. Tylko do 9 września można oglądać wystawę "Twórczość w czasach zarazy" W. Jędrzejaka ZDJĘCIA

- Wirus COVID 19 z powodu spóźnionych, nieadekwatnych i niemerytorycznych działań decydentów, błędnych zaleceń i braku jednoznacznych przekazów szybko rozprzestrzenił się po naszej planecie, niosąc żniwo zarazy, chaosu i paniki. Nagle, mimo solidnej wiedzy epidemiologów i globalnego dostępu do informacji, znaleźliśmy się w nieopisanych czasach - pisze we wstępie katalogu do wystawy jej autor. - Namalowałem kilkadziesiąt prac dotykających sfer moich lęków, niepokojów, obaw i różnych skojarzeń. Uruchomiłem własne "muzeum wyobraźni". Aktualny czas stał się tworzywem kreacyjnym i inspirującym. Dla mnie przybrał formę terapii poprzez nazwanie i opisanie moich osobistych emocji - tłumaczy Wiktor Jędrzejak.

Dodaje, że pozostawił ślad wielomiesięcznych przemyśleń i przeżyć precyzyjnie, malarsko zapisany na maleńkich płótnach oprawionych w dostojne ramy. I oczekuje z nadzieją na powrót do normalności. Ale jednocześnie zaznacza, że ma wrażenie, że dobrze już było i lepiej nie będzie...