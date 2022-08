Wieża Ciśnień w Kaliszu. Wernisaż fotografii Tomasza Wrześniewskiego "UAdnie"

Irpień zniszczony w 70 procentach, katastrofa humanitarna w Izium, Charków pod ostrzałem, Kijów gotowy do walki - tyle z doniesień medialnych. Jeśli skupić się na szczególe, te słowa nabierają nowych znaczeń.

- 9 kobiet. 9 życiorysów, które toczą się równolegle - a jednocześnie niewspółmiernie - do wielkiej historii. Dopiero na przecięciu tego, co prywatne i tego, co zewnętrzne, można zrozumieć, że razem ze zburzonym budynkiem szkoły przepadły dokumenty Kariny, że Alina przeżyła dzięki wodzie z rynny, a Marina nie ma już przyjaciela za wschodnią granicą - czytamy o wystawie w tekście Patrycji Jarosz.