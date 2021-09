Wieża Ciśnień w Kaliszu. Wystawa plakatów teatralnych Stasysa Eidrigeviciusa ZDJĘCIA

Na ekspozycję "Życie jako teatr" składa się 30 plakatów przygotowanych dla teatrów polskich i zagranicznych przez Stasysa Eidrigeviciusa, który jest uznawany za jednego z najlepszych plakacistów. I jak się okazało, jest także wspaniałym bajarzem. Podczas wernisażu dzielił się z publicznością licznymi anegdotami.

- Zaprzyjaźniłem się z Tadeuszem Różewiczem. Zaczęło się od tego, że napisałem, że opluty malarz może śliną rozcieńczyć farbę i jemu się to bardzo spodobało. Zaczął pisać do mnie pocztówki. Do dzisiaj je trzymam, to ponad 20 pocztówek. Byłem potem w jego domu, on bywał na moich wystawach. Śmialiśmy się, szczególnie przy winie - wspominał z uśmiechem Stasys Eidrigevicius.