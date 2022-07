Wieża Ciśnień w Kaliszu zaprasza na piknik i wystawę grafik Ariel Zaremby

Ariel Zaremba to graficzka i ilustratorka z Ukrainy. Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Drukarstwa we Lwowie oraz na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Przeprowadziła się do Polski 4 lata temu, a obecnie mieszka w Kaliszu.

- Seria prac pod tytułem "Spiesz powoli" to projekty wykonane techniką grafiki klasycznej. Często z bajkową fabułą na temat relacji człowieka z naturą oraz ze światem. Te prace nie noszą w sobie żadnego kontekstu politycznego; jako uczeń klasycznej szkoły artystycznej wierzę, że sztuka powinna dawać ludziom piękno, spokój i radość. Chciałabym, aby moje prace pomogły widzom zanurzyć się w świat baśni i pozwoliły zapomnieć o troskach codziennego życia - tłumaczy artystka.

Piotr Bigora, dyrektor Wieży Ciśnień podkreśla, że Ariel Zaremba ma bardzo dobry warsztat i jest orędownikiem grafiki klasycznej.