Więzienie w Dębem pod Kaliszem. Kiedy ruszy od dawna zapowiadana budowa?

W październiku 2017 roku ówczesna kaliska poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka podczas konferencji prasowej z udziałem wójta gminy Żelazków Sylwiusza Jakubowskiego zapowiedziała, że rychłą budowę nowego więzienia pod Kaliszem.

- Już tak na 98,9 proc. powstanie w okolicach Kalisza najnowocześniejszy ośrodek penitencjarny. Wartość tej inwestycji to 250 milionów złotych - mówiła wówczas parlamentarzystka.

Jak więc obecnie wyglądają przygotowania do tej inwestycji oraz czy i kiedy ona będzie mogła się rozpocząć? Postanowiliśmy to sprawdzić. Wójt Gminy Żelazków podpisał z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu list intencyjny w sprawie współpracy zmierzającej do budowy w rejonie wsi Dębe nowej jednostki penitencjarnej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu posiada decyzję w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd wydaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Poznaniu.