Więzienie w Kaliszu. W Dniu Służby Więziennej wspominamy były Zakład Karny. ZDJĘCIA

Więzienie w Kaliszu (1846-2015) funkcjonowało w różnych okresach historii Polski, w odmiennych systemach prawnych, w tym penitencjarnych. Przez ten czas więźniami byli mężczyźni i kobiety, osoby młodociane, tymczasowo zatrzymani, śledczy i skazani na pozbawienie wolności, przestępcy kryminalni i uznani za politycznych.

Budynek z charakterem

Budynek Zakładu Karnego w Kaliszu to jedno z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawanych miejsc w mieście również ze względu na niespotykaną obecnie architekturę. Kiedy zagląda się do środka to wrażenie się zmienia. Najbardziej charakterystyczny wielki hol z siatkami między piętrami przeraża. Ciasne i ciemne cele tylko potęgują to wrażenie. W byłym Zakładzie Karnym w Kaliszu mogło przebywać blisko 200 więźniów.

Zakład Karny bywał otwarty

Zamknięty Zakład Karny w Kaliszu w wyjątkowych sytuacjach otwierał swoje drzwi dla ludzi z zewnątrz. Więzienie w Kaliszu zapraszało publiczność na spektakl z udziałem osadzonych, „zamek” w ramach lekcji „ku przestrodze” odwiedzały również grupy młodzieży.