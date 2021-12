Wigilia dla każdego. Trwają zapisy na największą wieczerzę w mieście

Wigilia dla każdego w Hali OSRiR w Kaliszu

W hali OSRiR odbędzie się prawdziwa, wielka Wigilia dla potrzebujących, samotnych i dla wszystkich chętnych. Prawdziwa, bo odbędzie się właśnie w Wigilię, dokładnie o tej porze, o której każdy z nas będzie zasiadał do wieczerzy. Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich chętnych.

Zgłoszenia do 15. grudnia

Aby zgłosić się do udziału w Wigilii należy do 15. grudnia zgłosić się do fundacji, dzwoniąc na numer: 572 190 284. Po rejestracji telefonicznej wolontariusze osobiście przyjadą wręczyć bilet, z którym należy zjawić się 24. grudnia o godzinie 15.30 w Hali OSRiR przy ul. Łódzkiej.