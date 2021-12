Wigilia dla każdego. W Hali OSRiR do wspólnego stołu zasiadło 300 osób. ZDJĘCIA

Wigilia dla każdego w hali OSRiR w Kaliszu

To była pierwsza taka wigilia w historii Kalisza. Największa wieczerza wigilijna w naszym mieście odbyła się w Hali Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji. Do wspólnego stołu zasiadło tam około 300 osób. Wszyscy spotkali się dokładnie około godziny 15.30, kiedy większość z nas zasiadało do stołu. Wigilijnych gości obsługiwało około 50 wolontariuszy, którzy w ten wyjątkowy wieczór w prezencie dla innych podarowali swój czas i uwagę. Natomiast w przygotowania pomagało znacznie więcej osób.