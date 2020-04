Wiosenne targi ogrodnicze w Opatówku zostały odwołane. ZDJĘCIA

- Trudno wyobrazić sobie, iż w ostatni kwietniowy weekend nie spotkamy się w Opatówku. Targi to wydarzenie, które już od ponad dwudziestu lat wpisało się w nasz powiatowy kalendarz wydarzeń. Była to doskonała okazja do zakupu roślin, drzewek, kwiatów, krzewów, bylin, ziół i krzewów owocowych. Jednak aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju stwarza zbyt wielkie zagrożenie dla zarówno zdrowia, jak i życia naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli bezpiecznie spotkać się z państwem na targach w Opatówku - mówi Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Co roku w targach brało udział ponad 150. wystawców z całej Polski a także kilka tysięcy odwiedzających.

Na stronie Starostwa Powiatowego w Kaliszu znajduje się folder promocyjny z 2019 roku, w którym można znaleźć adresy firm i gospodarstw. Są to wystawcy, którzy co roku prezentowali swoją ofertę na targach. Starostwo zachęcamy, aby kontaktować się bezpośrednio z nimi, bo u części na pewno istnieje możliwość zakupu roślin lub produktów w firmie, w gospodarstwie lub online z dowozem.