Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" zawitał na Główny Rynek w Kaliszu ZDJĘCIA

Najważniejsze symbole Rzeczypospolitej i historia państwa w pierwszych latach niepodległości - tak w skrócie przedstawia się nowoczesna wystawa przygotowana przez Biuro Programu "Niepodległa", która podróżuje po Polsce. Mobilny Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa" zawita w sumie do 20 miast i w każdym będzie czekał na zwiedzających przez trzy dni.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Zwiedzanie stref trwa około pół godziny, do których należy dodać jeszcze pół godziny na obejrzenie filmu VR. Zwiedzanie jest możliwe przy zachowaniu obowiązujących zasad związanych z pandemią. W Kaliszu wystawę można zwiedzać we wtorek do godz. 18, w środę od 10 do 18, a w czwartek od 10 do 16 (za: niepodlegla.gov.pl).