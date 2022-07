Wirus ptasiej grypy w południowej Wielkopolsce. "O tej porze roku nigdy go nie było"

Pojawienie się ptasiej grypy o tej porze roku budzi obawy rolników. Starosta kaliski Krzysztof Nosal tłumaczy, że ptasia grypa występowała dotychczas tylko w okresie zimowym, a nigdy przy wysokich temperaturach.

- O tej porze roku tego nigdy nie było. Nikt nie mówił latem o ptasiej grypie. A teraz mamy potwierdzonych jednocześnie kilka ognisk - mówi Krzysztof Nosal. - Najgorsza sytuacja jest na rynku gęsi. W tej chwili gęsie są w fazie 2/3 tuczu i kiedy za ok. trzy tygodnie one powinny być sprzedane m.in. do Niemiec to całe stada muszą być zutylizowane. To są ogromne straty. W tej chwili od kilku dni prowadzone są badania jak ten wirus się przeniósł.