Witacze dożynkowe w gminie Stawiszyn. Święto plonów w Zbiersku już w sobotę!

Już teraz gospodynie przygotowują wieniec dożynkowy. Jego forma nawiązuje do kształtu korony, co symbolizuje zwieńczenie ciężkiej pracy rolników oraz hojność natury. Ponadto, wieniec wykonany jest ze zboża, kwiatów i innych roślin, co podkreśla związek z plonami i urodzajem. Wieniec dożynkowy jest już w trakcie przygotowywania przez Koło Gospodyń Wiejskich Zbiersk-Kolonia.