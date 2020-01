Wkrótce startuje Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum

5 lutego odbędzie się wystawa laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, a także koncert inauguracyjny w wykonaniu laureatów ubiegłorocznego festiwalu we wnętrzach kościoła franciszkanów. W czwartek, 6 lutego organizatorzy zapraszają na wyjątkowy koncert In memoriam do kościoła garnizonowego, a w piątek na wystawę prac plastycznych w PKO BP przy ul. Górnośląskiej. I wreszcie w sobotę, 8 lutego do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego na koncert galowy, na którym poznamy laureatów Złotych, Srebrnych i Brązowych oraz Bursztynowej Harfy Eola.