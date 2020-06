Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższym tygodniu odwiedzi Kalisz i inne miasta w regionie ZDJĘCIA

Na zwołanej przed kaliskim teatrem konferencji prasowej liderzy lokalnych struktur partii zapowiedzieli, jak będzie wyglądał finisz kampanii wyborczej. Władysław Kosiniak-Kamysz wizytuje kolejne regiony Polski, na naszym terenie pojawi się w środę 10 czerwca. Zacznie od spotkania z wyborcami w Koninie, później przyjedzie do Kalisza, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa. Sztab wyborczy według zapowiedzi Andrzeja Grzyba szykuje również nowy akcent kampanii, który ma być zaprezentowany podczas wizyty kandydata w Kaliszu.

Ponadto, parlamentarzysta skomentował ostatnie wydarzenia w Sejmie i głosowania nad wotum zaufania dla rządu oraz wotum nieufności dla ministra zdrowia.

- Głosowanie nad wotum zaufania to było absolutne zaskoczenie. Dowiedzieliśmy się o tym na pół godziny przed posiedzeniem Sejmu. Bardzo charakterystyczne było to, co powiedział premier Mateusz Morawiecki, że było to wotum zaufania dla rządu uzgodnione z prezydentem. Zresztą, Andrzej Duda był obecny na tym wystąpieniu. A wystąpienie premiera nie było adresowane do Sejmu, tylko dla tych, którzy są elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Było bardzo wiele wypowiedzi, które maja podnieść temperaturę sporu politycznego, i chyba to był główny cel tego wotum zaufania - ocenił Andrzej Grzyb.