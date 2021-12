Właściciel oddał starego i schorowanego psa po 16 wspólnych latach do schroniska. Pilnie poszukiwany nowy dom! Ewelina Samulak-Andrzejczak

Przez 16 lat miał ciepły dom i właściciela. Niestety te piękne czasy dla starego i schorowanego Teodora skończyły się, kiedy on zaczął potrzebować więcej pomocy i ciepła. Jego właściciel oddał go do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Pracownicy przytuliska i wolontariusze błagają o nowy dom dla psiaka. Wsparcie nowemu właścicielowi zadeklarował wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek.