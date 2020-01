Wojewoda wielkopolski rozmawiał z prezydentem Kalisza o inwestycjach drogowych

Remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu wraz z przebudową mostu szacowany jest na około sześć milionów złotych. Z kolei ulica Żwirki i Wigury, która jest w fatalnym stanie, wymaga pilnej przebudowy pod kątem rozwijającego się na tym obszarze budownictwa mieszkaniowego. Lista dróg oczekujących na dofinansowanie została wysłana do premiera i czeka na jego decyzję.

- Cieszę się, że mogliśmy bezpośrednio podyskutować o potrzebach Kalisza. Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w naszym mieście oraz o sprawach, w których samorząd współpracuje z rządem. W Kaliszu często sięgamy po środki rządowe, za dyspozycje których odpowiada wojewoda. Przykładem tego jest Fundusz Dróg Samorządowych. W zeszłym roku pozyskaliśmy z tego źródła pieniądze na ulice Kordeckiego i Piwonicką. Teraz aplikowaliśmy o dofinansowanie do przebudowy ulicy Żwirki i Wigury oraz remontu ulicy Rajskowskiej – mówi prezydent Krystian Kinastowski.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się w z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim. Była to okazja, aby porozmawiać o potrzebach miasta, głównie związanych z inwestycjami drogowymi.

- Samorządowcy podkreślają, że Fundusz Dróg Samorządowych to najlepszy program jaki się pojawił jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Kwota dofinansowania dla Wielkopolski w ubiegłym roku to 412 mln zł. To 268 inwestycji gminnych i powiatowych w Wielkopolsce, a remonty prowadzone były na długości ponad 400 km - wylicza Łukasz Mikołajczyk wojewoda wielkopolski..

Wojewoda zachęca samorządy do sięgania także po pieniądze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- Dotychczas w ramach programu zawarto umowy o dofinansowanie w kwocie 447 tys. zł. Te środki pozwolą na organizację 87 linii autobusowych o łącznej długości ponad 4,5 tys. km. Mam świadomość, że w Wielkopolsce mamy jeszcze wiele białych plam. W miejscowościach słabo skomunikowanych, gdzie ludzie starsi nie mogą dojechać ze względu na likwidację wielu połączeń autobusowych. Rząd ma przygotowane środki na ten cel - mówi Łukasz Mikołajczyk.