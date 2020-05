Wójt gminy Żelazków wspiera biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka i mu współczuje

Decyzją biskupa Edwarda Janiaka , Arkadiusz H. w 2016 roku trafił z Chwaliszewa do Skalmierzyc jako "ksiądz rezydent", a następnie w 2017 roku został kapelanem w szpitalu w Kaliszu. W 2019 roku, dopiero po wszczęciu śledztwa przez prokuraturę, został suspendowany i nie może odprawiać mszy świętych. Postępowanie kanoniczne, wskutek którego został zawieszony, wszczęto później niż prokuratura. Wobec biskupa kaliskiego pojawiły się więc oskarżenia o krycie sprawy, na którą zareagował nawet sam prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak . W wydanym oświadczeniu zapowiedział on zawiadomienie Stolicy Apostolskiej, dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.

- Kuria Diecezjalna w Kaliszu została poinformowana o wszczęciu postępowania przez prokuraturę w sprawie ks. Arkadiusza H. w grudniu 2018 roku. Od samego początku – mając na uwadze dobro pokrzywdzonych, którzy nie zgłosili się do kurii oraz widząc konieczność wyjaśnienia sprawy – podjęta została współpraca z prokuraturą zgodnie z przepisami prawa karnego. Jednocześnie wszczęto wstępne postępowanie kanoniczne, powiadomiono Kongregację Nauki Wiary, do której przekazano dokumenty śledztwa, udostępnione przez prokuraturę zgodnie z art. 156 § 5 k.p.k. - czytamy w oświadczeniu.

- W związku z rozpętaną burzą medialną i oskarżeniami wobec Księdza Biskupa pragnę przekazać wyrazy swojego wsparcia i współczucia. Wierzę, że kilkadziesiąt minut filmu nie jest w stanie przekreślić wieloletniej posługi kapłańskiej, pracy na rzecz diecezji i zasług Księdza Biskupa. Ufam, że Bóg pozwoli by prawda i sprawiedliwość zwyciężyła i dosięgnęła tych, którzy rzeczywiście zawinili. Wiem, że to trudne, ale życzę cierpliwości, wytrwałości i siły - napisał w swoim piśmie Sylwiusz Jakubowski.

Wcześniej to Jakubowski mógł liczyć na wsparcie samego biskupa. Kiedy trafił on do tymczasowego aresztu pod zarzutem między innymi znęcania się nad rodziną, to właśnie biskup kaliski miał poręczyć za Jakubowskiego. Ostatecznie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został uchylony.