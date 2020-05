WORD Kalisz wznawia egzaminy praktyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy

Już od dwóch tygodni w WORDzie przeprowadzane są egzaminy praktycznych w siedmiu kategoriach prawa jazdy, dotyczących motocykli i samochodów ciężarowych: A, A1, A2, AM, C, C+E oraz D.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym, liczba osób na egzaminie teoretycznym została zmniejszona z 20 do 7. Urządzenia sterujące, myszki, monitory, blaty oraz krzesła są dezynfekowane po każdym egzaminie, a cała sala ozonowana dwa razy dziennie.

Już teraz wiadomo, że epidemia zmieniła sposób przeprowadzania egzaminów i funkcjonowanie ośrodka.

- W każdym segmencie ośrodka wprowadziliśmy punkty z płynem do dezynfekcji. Każdy kursant musi posiadać własną maseczkę i rękawiczki, a zdający na kategorie motocyklowe - również własny kask. Nasi pracownicy także są wyposażeni w środki ochronne, egzaminatorzy na twarzach mają również przyłbice. Pojazdy po każdym egzaminie są dezynfekowane - tłumaczył dyrektor.

Punkty dezynfekcji rąk ustawiono przy wejściu do budynku, przed wejściem do Biura Obsługi Klienta oraz w miejscu oczekiwania na egzamin, przed wyjściem na plac egzaminacyjny.

Do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu wpuszczane są tylko osoby mające wyznaczony egzamin na daną godzinę, które kierowane są następnie bezpośrednio do wyznaczonego miejsca oczekiwania na egzamin oraz osoby chcące ustalić termin egzaminu, przy czym w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta może znajdować się tylko jedna osoba, a pozostałe będą wpuszczane do holu budynku pod warunkiem, że ogólna liczba osób w holu nie przekroczy 4. Dla bezpieczeństwa klientów, osoby postronne lub towarzyszące nie są wpuszczane.