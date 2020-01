WOŚP 2020. W gminie Ceków-Kolonia zebrano 21 tysięcy złotych! FOTO

Dokładnie 20.951 złotych i 56 groszy - to wynik gminy Ceków-Kolonia podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zebrali do puszek 11 tys. zł. Reszta to pieniądze uzyskane z licytacji. Wieczór zakończył się "światełkiem do nieba" na placu przed salą OSP Ceków.

