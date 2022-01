WOŚP w Kaliszu. Sprawdź gdzie już dziś znajdziesz puszkę w swojej okolicy. LISTA PUNKTÓW

Przejrzyj na oczy! - to hasło 30. zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tym razem to szeroko pojęta okulistyka dziecięca będzie tematem przewodnim Finału WOŚP. Jubileuszowa zbiórka odbędzie się 30 stycznia 2022 roku.

Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje – informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wśród urządzeń, które najczęściej wskazywane są przez szpitale jako niezbędne do sprawnego diagnozowania i leczenia pacjentów okulistycznych, znajdują się m.in. oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń siatkówki, czy wyposażenie sal operacyjnych, jak choćby mikroskopy i stoły operacyjne.