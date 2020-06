zobacz galerię (2 zdjęcia) Wybory prezydenckie 2020. - Jeśli nie pójdziemy do wyborów to wybiorą za nas - mówi poseł Mariusz Witczak z KO Bartłomiej Hypki zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wchodzimy w ostatni etap kampanii prezydenckiej. Apeluję do rodaków, mieszkańców naszego regionu o frekwencję, by gremialnie udali się do urn wyborczych - mówił Mariusz Witczak podczas spotkania z dziennikarzami. Poseł Koalicji Obywatelskiej uważa, że kluczowa jest wysoka frekwencja.