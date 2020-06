Wybory prezydenckie 2020. W Kaliszu przedstawiono komitet poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy ZDJĘCIA

- Do komitetu zgłosiło się wiele osób, które na co dzień nie są związane z Prawem i Sprawiedliwością. Warto podkreślić, że te osoby, które nie zawsze się z nami zgadzają, zgadzają się z tym, że prezydentem Polski na następne 5 lat, gwarantem bezpieczeństwa i spokoju Polaków, będzie Andrzej Duda - mówił Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

Według niego to, że prezydentem zostanie Andrzej Duda jest bardzo ważne dla regionu. Jego zdaniem to gwarancja tego, że zostaną zrealizowane ważne dla miasta inwestycje.

- Przypomnę, że Kalisz ma bezpośrednio być beneficjantem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego poprzez linię kolei szybkich prędkości - podkreślił Tadeusz Skarżyński.

Głos zabrał również Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który dziękował wszystkim członkom komitetu za zaangażowanie.

- Mamy do czynienie z elitą Kalisza i to jest bardzo cenne. Prawdziwa elita to ludzie mający pewien etos odpowiedzialności za dobro wspólne - tłumaczył Jan Dziedziczak. - Prezydent Andrzej Duda wprowadził nową jakość po 1989 roku, że politycy spełniają obietnice. Inna kwestia to wybór zgody, a nie permanentnego konfliktu.