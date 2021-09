Wyciągają rękę do osób z chorobą alkoholową. W każdy czwartek czekają na tych, którzy chcą zmienić swoje życie

Z Michałem i Marleną spotykam się w czwartek o godzinie 16.30 w klasztorze oo. Franciszkanów przy ul. Sukienniczej 7 w Kaliszu. Właśnie o tej godzinie rozpoczyna się cotygodniowy dyżur przedstawicieli dwóch wspólnot – Al-Anon i Anonimowych Alkoholików. Marlena uprzedza mnie, że możliwe, że nikt nie przyjdzie, ale czekają tutaj zawsze, bo nigdy nie wiadomo kiedy uda się pomóc choć jednej osobie. Marlena należy do wspólnoty Al-Anon, czyli grupy krewnych i przyjaciół alkoholików.

To wspólnota osób, które są współuzależnione, które chcą chronić alkoholika, a niepotrzebnie robią krzywdę sobie i jemu, W naszej wspólnocie chodzi o to, żeby znaleźć czas dla siebie i nie katować się tym co robi osoba uzależniona. Osoby współuzależnione nie mają czasu dla siebie, wypełniają obowiązki za tę osobę uzależnioną, chodzą nawet same po alkohol, żeby ta osoba nie pokazywała się nigdzie. W naszej wspólnocie musimy sobie uświadomić, że nie jesteśmy osobami, które są odpowiedzialne za to, że ta druga osoba pije. Tak naprawdę jak sobie uświadomimy, że możemy w jakiś sposób pomagać, ale nie szkodząc jednocześnie to jest to nasz STOP. Jak zaczyna nam przeszkadzać, że druga osoba tak nagminnie pije to szukamy pomocy w Al-Anon. Uczymy się czerpać radość z tego jednego dnia, bo z czynnym alkoholikiem nie da się nic więcej zaplanować. My musimy dbać o siebie. Możemy postawić osobie uzależnionej warunek, ale to zazwyczaj nie działa – mówi Marlena.