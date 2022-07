Wygrał bieg 24H w Indiach. Teraz zmierzy się ze Spartathlonem. Tomasz Pawłowski spełnia swoje biegowe marzenia. ZDJĘCIA

Biega już kilkanaście lat. W tym czasie zapisał na swoim koncie niemało osiągnięć, ukończył wiele prestiżowych biegów. Zameldował się m.in. na mecie Biegu 7 Szczytów - 240 km, UTMB wokół masywu Mont Blanc - 170 km (10 000 m przewyższeń), zdobył Koronę UltraMaratonów Polskich, świetna postawa dała mu miejsce w kadrze narodowej na mistrzostwa świata w biegu 24-godzinnym. W maju 2019 roku wspólnie ze znajomymi i przyjaciółmi świętował przebiegnięcie 100. maratonu.

Dystans maratoński dla Tomasza Pawłowskiego już jednak od dawna jest zbyt... krótki. A zaczęło się niewinne. Aby zrzucić zbędne kilogramy, dobrzyczanin postanowił zmienić tryb życia na nieco aktywniejszy. Postawił na bieganie.

- Gdy zaczynałem to były takie czasy, że to nie była najpopularniejsza forma spędzania wolnego czasu i trochę trzeba było się z tym "chować". Gdy wyjechałem do pracy do Niemiec to przeżyłem szok. Tam wszyscy biegali, jeździli rowerem, chodzili z kijkami. Po powrocie poznałem Wiesia Kamińskiego, który namówił mnie na pierwszy start. Tak się zaczęło od "dziesiątek", "piętnastek", a później to już nawet maratony przestały wystarczać - opowiada Tomasz Pawłowski.