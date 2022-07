Wyjątkowa wystawa Roberta Kuśmirowskiego w Galerii Tarasina w Kaliszu ZDJĘCIA

Robert Kuśmirowski przez krytyków i interpretatorów swojej sztuki Robert Kuśmirowski nazywany jest "geniuszem atrapy", "genialnym imitatorem", "fałszerzem i manipulatorem rzeczywistości". Sam o sobie mówi, że "mimo zajętości w eksploracji spuścizn historycznych, patrzy daleko w przyszłość", a motywacją jego działań jest "inny człowiek i jego pozbierany świat".

- Artysta rekonstruuje i kopiuje stare dokumenty a najchętniej tworzy ich łudząco podobne imitacje, odwołując się do pamięci, historii i nostalgii, jaka towarzyszy kulturze wizualnej znikającej pod kolejnymi warstwami zmian. Podobny charakter mają też jego akcje i działania performerskie, uzupełniane komponowaną przez niego muzyką. To najbardziej zwięzły opis praktyk Roberta Kuśmirowskiego ale kiedy wraz z artystą zastanowimy się ile zafałszowań i megalomańskich tryumfów niesie ze sobą "potocznie pojmowana historia", zaczniemy inaczej patrzeć na rzeczywistość - mówi Joanna Dudek, dyrektorka Galerii Tarasina. W pewnym wymiarze wystawa "Story ON/OFF" to także niebanalna opowieść o Robercie Kuśmirowskim.