Wyjątkowe malowidła w dworku w Koźminku. ZDJĘCIA

Odwiedzając odrestaurowany dworek w Koźminku w sali reprezentacyjnej warto dobrze przyjrzeć się ścianom. Choć z daleka nie wyglądają najlepiej, to z bliska można dojrzeć wyjątkowe malowidła.

Budując ten dwór chorąży Kiełczewski starał się nadać jak najwięcej cech patriotycznych. To co państwo widzicie to są resztki polichromii. To było skrobane skalpelami do gołej cegły. Widać tutaj postaci mężów starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, wojowników, mędrców, uczonych. Mamy Juliusza Cezara, Aleksandra Macedońskiego, Pompejusza, Senekę. Zygmunt Stary sprowadził na Wawel Hansa Dürer'a, który namalował mu fryzy podstropowe właśnie taką galerię postaci. Jeśli król sobie zafundował coś takiego, to się bardzo szybko rozeszło. Ktoś odwiedzając chorążego Kiełczewskiego patrzył po ścianach i od razu uznawał, że to jest pan, który hołduje naszym starożytnym zasadom – opowiadał Karol Matczak zwiedzającym, którzy odwiedzili dworek w dniu uroczystego otwarcia.