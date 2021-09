Wykorzystanie środków unijnych tematem spotkania sejmowej podkomisji w Kaliszu ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

We wtorek, 21 września, w Kaliszu odbyło się spotkanie sejmowej podkomisji do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Samorządowcy z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej omawiali swoje doświadczenia z dotychczasowego wydatkowania funduszy europejskich oraz oczekiwania wobec nowej umowy partnerstwa do 2027 roku.