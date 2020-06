Wypadek w Kaliszu. Zderzenie aut na skrzyżowaniu Polnej i alei Wojska Polskiego. ZDJĘCIA

Stowarzyszenie Multi.Art zaprasza na półkolonie w ramach projektu "Lato w teatrze"

Stowarzyszenie Multi.Art zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 9 do 13 lat do udziału w dwutygodniowym projekcie kulturalno-edukacyjnym o nazwie "Welcom to Gangland, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie!" w ramach programu "Lato w teatrze". Udział w projekcie jest bezpłatny.