Wypadek w Opatówku. Zderzenie ciężarówki z osobówką. Jedna osoba w szpitalu. ZDJĘCIA

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca ciężarowego iveco, 49-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, jechał drogą krajową nr 12 od strony Józefowa. Nie dostosował jednak prędkości do warunków panujących na drodze i na rondzie w Opatówku stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał na przeciwny pas ruchu.

Ciężarówka uderzyła w prawidłowo jadące renault. Osobówką kierował 45-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Podróżował on razem z pasażerką i to ona została poszkodowana. Kobieta została przewieziona do szpitala w Kaliszu.

Dokładne okoliczności zdarzenia ustala kaliska drogówka.