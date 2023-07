Wypadek w Opatówku. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka Bartłomiej Hypki

Do zderzenia trzech samochodów doszło w sobotę, 22 lipca, na drodze krajowej nr 12 w Opatówku. Trzy osoby odniosły obrażenia. Zostały one przetransportowane do kaliskiego szpitala.