Wystawa archiwalnych zdjęć "Patrząc" na Głównym Rynku w Kaliszu ZDJĘCIA, FILM

- W 2019 roku do zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu trafił niewielkich rozmiarów albumik, a właściwie indeks fotograficzny dwóch rolek filmu małoobrazkowego. Według pierwotnego opisu na zdjęciach była uwieczniona uroczystość sprowadzenia zwłok majora Stefana Waltera do Kalisza w 1936 roku. Niestety, żadna z dotąd przeprowadzonych kwerend nie potwierdziła jednoznacznie informacji otrzymanych od właścicielki dokumentu, co więcej, pojawiły się wątpliwości, czy fotografie nie zostały wykonane w różnym czasie - mówi Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. - Na dwóch kartach o wymiarach 24x16 cm przyklejonych zostało 56 stykówek (3,5x2,5 cm każda), na wystawie "Patrząc" wykorzystano około 20. Spoglądają z nich przedstawiciele instytucji miejskich, stowarzyszeń, korporacji, wojska, młodzież szkolna, a także kaliszanie licznie zgromadzeni w ważnym dla miasta momencie. Zza ich pleców wprawne oko obserwatora może dostrzec znajome przestrzenie, jak choćby rejon dworca kolejowego. Bez wątpienia wszyscy na kogoś lub na coś czekają.