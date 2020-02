Wystawa prac Jerzego Dudy-Gracza w Wieży Ciśnień w Kaliszu ZDJĘCIA

Na wystawie można obejrzeć 20 prac artysty, wybranych przez jego córkę, Agatę Dudę-Gracz. To oleje i akwarele z jego cyklu „Pejzaże Polskie i Obrazy Prowincjonalno-Gminne”, ale także rysunki oraz litografię artysty.

- Urodziłem się w Częstochowie, mieszkam na Śląsku, maluję wyłącznie w Polsce, bo jestem człowiekiem chorym na Polskę. Mogę żyć i pracować tylko tutaj. Gdzieś w świecie, najpewniej zgłupiałbym do reszty, zmarniał i wreszcie umarł z tęsknoty. Jestem przywiązany do tego, co moje, bliskie, lokalne i zanurzając się w polskość malarstwa, muzyki i literatury, od sarmackich trumniaków, poprzez Chopina do Gombrowicza, próbuję ten ukochany, peryferyjny grajdoł nie tyle ,,podnieść do wymiarów wszech, do wymiaru kosmicznego”, ile wyrazić tak, żeby adresaci moich obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny, nie wstydzili się własnej słomy w butach, swojej tubylczości i odrębności, bo są jak linie papilarne, niepowtarzalni w tym co dobre i złe. Czuję się spadkobiercą tradycji i postaw moich Rodziców, Babek i Dziadków. Cząstką polskiej kultury, obyczaju, wiary, będąc też dziedzicem polskich grzechów: głupoty, nieżyczliwości, prywaty, zawiści, obłudy i kompleksów - to fragment tekstu Jerzego Dudy-Gracza "Zapiski o życiu i sztuce przemijania". Przytoczył go jak wstęp do wystawy Piotr Bogora, dyrektor Wieży Ciśnień.