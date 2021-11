Wystawa "Romantyczni 1830-1831" w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

Wystawa autorstwa Anny Tabaki ma charakter patriotyczno-rocznicowy, choć jej narracja nie koncentruje się na polach bitew, ale na życiu miasta w przeddzień i po wybuchu powstania listopadowego i szerzej pokazuje stolicę jednego z ośmiu województw Królestwa Polskiego.

- Dwieście lat temu Kalisz liczył niewiele ponad 10 tys. mieszkańców. Dzięki funduszowi budowlanemu ustanowionemu przez cara Aleksandra I Romanowa oraz ożywionej działalności handlowej miasto w przeddzień wybuchu patriotycznej rewolucji przeżywało okres rozkwitu. To wtedy powstały najważniejsze budynki, dzisiaj zabytkowe, związane z klasycystyczną rozbudową Kalisza: most Kamienny, Trybunał, Komisja Wojewódzka, kamienica Puchalskiego i wiele innych - tłumaczą muzealnicy.

W powyższej scenografii rozgrywa się dalsza część wydarzeń omówionych na ekspozycji. Obejmuje ona wypadki poprzedzające noc listopadową, to jest działalność legalnej i konspiracyjnej opozycji z Kaliskiego, a następnie historię Korpusu Kadetów, oddziałów wojskowych sformowanych w naszym regionie oraz życie miasta aż do upadku powstania. Polityczną puentę wyznacza zwołany tu we wrześniu 1835 r. zjazd cesarzy, na którym władcy Rosji i Prus z ostentacją potwierdzili swoje panowanie w tej części Europy.