Wystawa "Smaki i smaczki dawnego Kalisza" w kaliskiej bibliotece ZDJĘCIA

Jak zaznaczają bibliotekarze, tak obszernej prezentacji marek i nazwisk serwujących najróżniejsze produkty w ostatnich 150 latach, biblioteka jeszcze nie widziała.

- Jest wiele firm, które odcisnęły piętno na historii Kalisza. Mieliśmy problem, aby wybrać z tej ogromnej ilości ogłoszeń te najbardziej smakowite. Mamy tutaj reklamę wyrobów Kazimierza Mystkowskiego, założyciela fabryki Pierników i Biszkoptów, czy choćby reklamę zakładu mięsnego Stanisława Herbicha - tłumaczył Mateusz Halak, jeden z twórców wystawy podczas jej otwarcia.

Ekspozycję można oglądać do 29 października.

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa MBP w Kaliszu proponuje także obejrzenie cyklu podcastów "Jejmość M." przygotowanych przez Dział Zbiorów Specjalnych MBP w Kaliszu poświęcony historii kaliskiego ziemiaństwa. Monika Sobczak-Waliś opowiadając o dziejach poszczególnych rodzin zabierze słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który tak malowniczo opisała m. in. Maria Dąbrowska w "Nocach i dniach". Pierwsze dwa odcinki poświęcone zostaną rodzinie Doruchowskich herbu Niesobia. Wędrując śladami jej członków udamy się m. in. do Malanowa, Mycielina, Kalisza, a także na daleką Ukrainę. Premiera dwóch pierwszych odcinków: 15 oraz 17 września w mediach społecznościowych MBP.