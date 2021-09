Wystawy plakatów teatralnych Stasysa Eidrigeviciusa w Wieży Ciśnień

Na ekspozycję "Życie jako teatr" składa się 30 plakatów Eidrigeviciusa - uznawanego za jednego z najlepszych plakacistów - przygotowanych dla teatrów polskich i zagranicznych. Będzie to kolejna wystawa przygotowana przez Wieżę Ciśnień, jako impreza towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym.

Po wernisażu, o godz. 19.15, będzie okazja, aby spotykać się ze Stasysem Eidrigeviciusem. Rozmowę z autorem poprowadzi znawca twórczości artysty, Zdzisław Schubert.

- To będzie ciekawe i wartościowe spotkanie, ponieważ panowie będą rozmawiać o historii plakatu i twórczości artysty. Świat Eidrigevicius jest niezwykle interesujący, liryczny, czasem dziwny i straszny. Stworzył on swój język, który powstał z obserwacji człowieka. To zrodziło - jak mówi sam autor - własny teatr gestów i sylwetek - wyjaśnia Piotr Bigora, dyrektor Wieży Ciśnień.